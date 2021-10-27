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27 октября 2021 года 09:13

"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $247

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Eli Lilly and Co. до $247 за штуку на фоне умеренно позитивной отчетности американской фармацевтической компании за третий квартал 2021 года, сообщается в обзоре.

Рекомендация "держать" и рейтинг "на уровне рынка" для этих бумаг были подтверждены.

"Выручка Eli Lilly за третий квартал оказалась лучше ожиданий инвесторов, а EPS немного недотянула до прогноза. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,94, что на 1% меньше ожидавшегося результата. В то же время коммерческие показатели Eli Lilly выглядят вполне убедительно. Инвесторы продолжают ожидать новостей относительно перспектив вывода на рынок препарата donanemab от болезни Альцгеймера", - отмечает эксперт инвесткомпании Илья Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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