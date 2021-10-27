Индекс Мосбиржи откроет торги среды в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российские индексы во вторник выглядели слабо, обороты торгов остаются около 100 млрд руб., констатирует аналитик инвесткомпании.

"Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, не видя существенного потенциала роста. Тем более что во вторник продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста, - отмечает Карпунин. - На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса Мосбиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками. Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса Мосбиржи".

Эксперт указывает, что в целом по индексу Мосбиржи пока складывается нейтральная картина. "Котировки консолидируются в районе 4200-4290 пунктов. В случае закрытия дня ниже этого диапазона далее цели могут сместиться к 4140 и, возможно, к 4080 пунктам. А пока рынок остается в рамках продолжительного восходящего тренда. Локальные откаты расцениваются в качестве стандартных коррекций, являющихся неотъемлемой частью растущей тенденции", - пишет он.

Также Карпунин обращает внимание, что в среду ожидается большое количество корпоративных отчетов. Финансовые результаты за III квартал представят "НОВАТЭК", ВТБ, "Яндекс" и Fix Price. Отчет по РСБУ опубликует "Интер РАО". "РусАл" и En+ отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 года.

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