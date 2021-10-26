Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- прибыли промышленных компаний Китая в сентябре (04:30 МСК);

- индекс потребительского климата Gfk Германии в октябре (09:00 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- финансовые результаты ВТБ, Новатэка, Яндекса, Fix Price за III кв. 2021г;

- операционные результаты En+ Group, "РусАла", Fix Price за III кв. 2021г;

- день инвестора X5 Retail Group;

- квартальные результаты Deutsche Bank, Coca-Cola, McDonald's, Boeing, General Motors, Ford Motor, eBay, Unicredit.

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