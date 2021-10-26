"Фридом Финанс" повысил рекомендацию для акций Biogen до "покупать"

"Фридом Финанс" повысил рекомендацию для акций Biogen с "держать" до "покупать", сохранив их целевую цену на уровне $344 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Результаты Biogen Inc. за 3К21 оказались лучше ожиданий инвесторов, - пишет аналитик Илья Зубков. - Скорректированная прибыль на акцию составила $4,77, превысив общерыночные прогнозы на 16,6%. Выручка Biogen увеличилась на символические 0,1% кв/кв и сократилась на 17,7% г/г, составив $2,78 млрд. Тем не менее этот результат оказался на 4,1% выше консенсуса. При этом одобрение и вывод на рынок препарата Aduhelm, состоявшийся этим летом, не были отражены в отчете. В основных сегментах бизнеса Biogen фиксируется охлаждение спроса".

Операционная маржинальность Biogen с прошлогодних 32,2% опустилась до 28,6%, что, на взгляд эксперта, было обусловлено выплатой $125 млн компании InnoCare в рамках соглашения о совместной разработке продуктов BIIB111 и BIIB112. Также росту расходов SG&A поспособствовал вывод на рынок Aduhelm.

Также в комментарии отмечается, что совокупный долг Biogen на конец отчетного периода составлял $7,27 млрд. Объем денежных средств и их эквивалентов оценивался в $3,92 млрд. Таким образом, чистый долг компании равнялся $3,35 млрд. С июля по сентябрь Biogen выкупила около 2,2 млн обыкновенных акций на общую сумму $750 млн. Действующая программа обратного выкупа позволяет направить на эти цели еще $2,8 млрд. Часть этой суммы может быть использована до конца года.

"Менеджмент Biogen повысил годовой прогноз по выручке с $10,65-10,85 млрд до $10,8-10,9 млрд, а по non-GAAP EPS - с $17,5-19 до $18,85-19,35. На наш взгляд, рынок в дальнейшем будут интересовать в первую очередь показатели динамики продаж Aduhelm. Мы оцениваем результаты компании как нейтральные, сохраняя целевую цену по акции Biogen на уровне $344 с повышением рекомендации до "покупать" и рейтингом market perform", - указывает Зубков.

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