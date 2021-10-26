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26 октября 2021 года 18:19
Бумаги Polymetal стоит держать в качестве защитного инструмента - "Финам"
Бумаги Polymetal стоит держать в качестве защитного инструмента на случай резкого взлета котировок золота, полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев. "26 октября Polymetal раскрыл операционные показатели за III квартал и 9 месяцев 2021г. Публикация вызвала негативную (на наш взгляд, не вполне оправданно негативную) реакцию рынка. Биржевых инвесторов обеспокоили результаты III квартала, поданные компанией в годовом сравнении с III кварталом 2020г. В этом сравнении производство драгметаллов в золотом эквиваленте сократилось на 8,4%, а выручка снизилась на 7,4% до $ 819 млн. Однако, II квартал 2020г - это не самый подходящий эталон для сравнения. Показатели этого периода оказались рекордными после очень сложного II квартала 2020г. И к тому же, как раз на III квартал 2020г пришелся самый пик цен на золото", - отмечает эксперт инвесткомпании. По оценке Калачева, данные за 9 месяцев с начала года выглядят не так плохо. В годовом сравнении добыча и переработка руды снизились незначительно и, судя по дальнейшим планам компании, временно. Более значительно, на 10,3% сократилось среднее содержание в руде металлов на фоне планового снижения содержаний на Кызыле, Светлом и Воронцовском. Общее производство, в пересчете на золотой эквивалент, сократилось на 4,1%. В том числе золота - на 4,2%, а серебра - на 3,5%. Реализация золота снизилась год к году на всего на 0,3%, а серебра - на 10,6%е. При этом, благодаря более высоким средним ценам реализации выручка за 9 месяцев 2021г выросла на 3,7% и составила $2093 млн. "Мы продолжаем считать Polymetal перспективной и растущей компанией с хорошим потенциалом расширения производства, - пишет стратег "Финама". - В октябре 2021г был произведен первый концентрат на Нежданинском, которое выйдет на проектную производительность к маю 2022г, но уже внесет вклад в результаты IV квартала текущего года. У компании имеется несколько новых проектов развития. В частности - освоение крупного месторождения серебра "Прогноз", инвестиционное решение по которому должно быть принято до конца года. Кроме того, золото еще может "выстрелить", если на перегретых финансовых рынках возобладает осторожность и начнется уход от риска. Поэтому акции Polymetal стоит держать в качестве защитного инструмента". Вместе с тем, Калачев признает, что акции Polymetal пока не оправдали надежд аналитиков "Финама". "С тех пор, когда мы рекомендовали их к покупке более года назад, они потеряли чуть менее 20% стоимости. В связи с тем прошел уже год, и с тех пор многое произошло, мы ставим эти бумаги на пересмотр целевой цены на следующий среднесрочный период", - резюмирует эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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