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26 октября 2021 года 17:54
Снижение цены бумаг Polymetal носит коррекционный характер - "Велес Капитал"
Текущее снижение котировок бумаг Polymetal носит коррекционный характер, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Polymetal во вторник отчитался о сокращении производства в третьем квартале 2021 года на 8% г/г, обеспеченного в том числе высокой базой сравнения 2020 года, констатирует эксперт. Выручка в третьем квартале упала на 7% г/г в связи с динамикой цен на золото и серебро, при этом компания подтвердила производственный план на текущий год в объеме 1500 тысяч унций золотого эквивалента. Polymetal проведет "День инвестора и аналитика" 8 ноября, на котором более подробно озвучит свои среднесрочные перспективы. Краткосрочно отчетность была воспринята негативно, так как не содержала веских драйверов для покупок в условиях консолидации цен на золото ниже максимума предыдущей недели в $1815 за тройскую унцию, отмечает Кожухова. "С технической точки зрения бумаги Polymetal отступили от краткосрочного сопротивления 1400 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и могут взять курс на поддержку 1290 руб. (средняя полоса Боллинлджера). Закрепление ниже последней станет сигналом в пользу смены краткосрочного тренда и укажет на риски развития падения и обновления недавних минимумов. Пока же можно говорить о коррекционном характере снижения при попытках вернуться к среднесрочному повышению, которые можно будет считать успешными при закреплении выше 1485 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения как минимум в район июльских пиков 1670 руб. До падения ниже 1290 руб. имеет смысл держать "лонги" или частично фиксировать прибыль", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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