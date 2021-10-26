"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Eli Lilly and Co. с прогнозной ценой $261,75 за штуку на июль 2022 года, что предполагает потенциал роста 6,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем американскую фармацевтическую компанию Eli Lilly недешевым вложением на данном этапе, но отдаем должное устойчивой динамике выручки компании, и рекомендация "держать" с указанным потенциалом роста представляется нам по-прежнему оправданной", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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