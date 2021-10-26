"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR X5 с прогнозной ценой 3152 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 3152 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа X5 представила финансовые результаты за 3К21, которые несколько опередили наш прогноз и ожидания рынка. Компания демонстрирует отличную валовую рентабельность в этом году и по итогам 9 месяцев рост показателя составил 50 б.п. В третьем квартале за счет увеличения валовой маржи почти на 70 б.п. группе удалось продемонстрировать рентабельность EBITDA на уровне 7,7%. Руководство компании подтвердило планы открыть три тысячи дискаунтеров в течение ближайших трех лет. Более подробно этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться в ходе "Дня инвестора". Также CEO группы Игорь Шехтерман в своем обращении отметил намерение X5 выплатить 50 млрд рублей в виде дивидендов по итогам года, что соответствует объему выплат прошлого года и подразумевает доходность около 7,5% при текущей цене. Мы полагаем, что компания без особых проблем сможет достигнуть поставленных на этот год целей: рост выручки не менее 10% г/г и рентабельность EBITDA выше 7%", - отмечает эксперт Артем Михайлин.

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