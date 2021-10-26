"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой на уровне 96,4 рубля за штуку в перспективе года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ММК" в понедельник, 25 октября, представил финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Хотя в годовом сравнении показатели за квартал и весь период с начала года выглядят очень сильными, относительно II квартала 2021 года (самого сильного в истории компании квартального периода) последние данные выглядят не так убедительно. Тем не менее, мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 96,4 руб. в перспективе одного года, - указывает аналитик Алексей Калачев. - Компания ждет восстановления объемов продаж в IV квартале 2021 года до уровня второго квартала, о чем заявила на телеконференции с инвесторами в понедельник. Увеличение налоговой нагрузки, ожидаемой в следующем году, скажется на "ММК" менее заметно, чем на конкурентах. Кроме того, сохраняется перспектива возвращения акций "ММК" в состав индекса MSCI Russia если не в этом ноябре, то весной следующего года".

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