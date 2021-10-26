BCS Express снизил прогнозную цену акций AT&T до $35,5

Аналитики BCS Express понизили прогнозную цену акций AT&T Inc. с $38,3 до $35,5 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Компания AT&T предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. Выручка за квартал составила $39,9 млрд (минус 5,7% г/г), что оказалось на $250 млн (<1%) меньше консенсус-прогноза, констатируют эксперты. Скорректированная EBITDA составила $13 млрд, что было близко к ожиданиям консенсуса. Чистая прибыль на акцию составила $0,82, что на $0,21 выше ожиданий.

"Мы отмечаем операционные результаты сегмента "Телеком" и "Warner Media", в то же время слабый приток новых пользователей в сегменте "Высокоскоростной интернет" вызывает опасения относительно потери рыночной доли. Напомним, что компания планирует выделить в отдельный сегмент подразделение Warner Media, которое сольется с компанией Discovery, в результате чего образуется новый игрок на рынке стриминга с потенциалом на третье место по числу подписчиков в стриминговом бизнесе, - указывают в инвесткомпании. - Выделяем AT&T в основном за счет возможности участия в новой компании, в которой у текущих акционеров AT&T будет доля в 70%. По итогам отчетности сохраняем рекомендацию "покупать", но понижаем целевую цену с $38,3 до $35,5 за штуку (потенциал роста составляет 38%) на горизонте года".

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