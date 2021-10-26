"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft с прогнозной ценой $286

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Microsoft Corp. с прогнозной ценой на уровне $286 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В центре внимания квартальной отчетности Microsoft во вторник будут данные по продажам ключевых облачных продуктов в категории SaaS-решений, рост которых начинает постепенно замедляться, что характерно для этого сектора в целом. Интересует участников рынка и состояние спроса на IaaS-решения, а также прогнозы менеджмента в отношении продаж ОС Windows 11, которая была выпущена в начале октября текущего года. В фокусе внимания будет прогноз продаж и маржи на следующий год. В отношении последнего показателя не исключаем повышения оценок в связи с запланированным увеличением цен на офисные продукты. Мы сохраняем целевую цену по акциям Microsoft на уровне $286 за штуку, рекомендация - "держать", - пишут эксперты.

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