Котировки нефти стабилизируются около $86/барр. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки нефти стабилизируются около $86 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки Brent во вторник снова превысили $86/барр. Инвесторы ждут индекса потребительской уверенности в США за октябрь и еженедельных данных по запасам углеводородов от Американского института нефти (API). Индекс потребительских настроений может немного снизиться, как и в предыдущие три месяца, на фоне высоких цен на бензин. Ускорение инфляции негативно сказывается на настрое потребителей и их планах по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники", - пишет аналитик Михаил Шейбе.

Эксперт отмечает, что индекс относительной силы (RSI) по ближайшим фьючерсам Brent на ICE превысил отметку 70, и это может говорить о перекупленности. Тем не менее, в прошлом году фьючерсы с ближайшим сроком поставки превышали этот технический уровень 13 раз, после чего в течение 20 дней дорожали в среднем на 3,1%, на поминает Шейбе. Он полагает, что во вторник рост на нефтяном рынке, скорее всего, затормозится в преддверии переговоров между Ираном и ЕС по ядерной программе.

"Котировки Brent стабилизируются около $86/барр., однако данные API, который выйдут поздно вечером, могут оказать поддержку ценам на нефть завтра утром", - прогнозирует стратег Sber CIB.

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