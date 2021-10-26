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26 октября 2021 года 15:00
Котировки нефти стабилизируются около $86/барр. в ближайшей перспективе - Sber CIB
Котировки нефти стабилизируются около $86 за баррель Brent в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB. "Котировки Brent во вторник снова превысили $86/барр. Инвесторы ждут индекса потребительской уверенности в США за октябрь и еженедельных данных по запасам углеводородов от Американского института нефти (API). Индекс потребительских настроений может немного снизиться, как и в предыдущие три месяца, на фоне высоких цен на бензин. Ускорение инфляции негативно сказывается на настрое потребителей и их планах по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники", - пишет аналитик Михаил Шейбе. Эксперт отмечает, что индекс относительной силы (RSI) по ближайшим фьючерсам Brent на ICE превысил отметку 70, и это может говорить о перекупленности. Тем не менее, в прошлом году фьючерсы с ближайшим сроком поставки превышали этот технический уровень 13 раз, после чего в течение 20 дней дорожали в среднем на 3,1%, на поминает Шейбе. Он полагает, что во вторник рост на нефтяном рынке, скорее всего, затормозится в преддверии переговоров между Ираном и ЕС по ядерной программе. "Котировки Brent стабилизируются около $86/барр., однако данные API, который выйдут поздно вечером, могут оказать поддержку ценам на нефть завтра утром", - прогнозирует стратег Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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