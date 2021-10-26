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26 октября 2021 года 12:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $450
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: $290, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Roku является ведущей платформой для стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере, - отмечают эксперты. - Компания остается лидером в сфере потокового вещания, а ее доходы от рекламы продолжают стремительно расти. Roku является самым популярным устройством среди пользователей, транслирующих потоковое видео на экраны телевизоров. Мы считаем, что рынок рекламы на потоковом телевидении продолжит расти быстрыми темпами, и Roku способен стать бенефициаром данной тенденции". "С технической точки зрения актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При выставлении стоп-приказа на уровне $290 и открытии позиции на 9,75% от портфеля риск по нему составит 1%. Коэффициент прибыль/риск составляет 3,8", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ROKU-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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