"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $450

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: $290, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Roku является ведущей платформой для стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере, - отмечают эксперты. - Компания остается лидером в сфере потокового вещания, а ее доходы от рекламы продолжают стремительно расти. Roku является самым популярным устройством среди пользователей, транслирующих потоковое видео на экраны телевизоров. Мы считаем, что рынок рекламы на потоковом телевидении продолжит расти быстрыми темпами, и Roku способен стать бенефициаром данной тенденции".

"С технической точки зрения актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При выставлении стоп-приказа на уровне $290 и открытии позиции на 9,75% от портфеля риск по нему составит 1%. Коэффициент прибыль/риск составляет 3,8", - указывают аналитики "Финама".

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