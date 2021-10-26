Бумаги РусАгро интересны для покупки на среднесрочную перспективу - "Инвестиционный банк Синара"

Бумаги "РусАгро" по-прежнему интересны инвесторам для покупки на среднесрочную перспективу, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания "РусАгро" опубликовала операционные результаты за 3К21, показав сопоставимый с предыдущим кварталом рост выручки (+43% г/г в 3К21 против 45% во 2К21). Сельхозпроизводители обычно показывают высокие результаты во втором полугодии, благоприятном для их бизнес-модели в силу сезонных факторов. Даже после 45%-ого роста стоимости бумаг "РусАгро" с начала текущего года мы по-прежнему считаем их привлекательными для покупки и дополнения портфеля бумагами производителей масложировой и мясной продукции на среднесрочную перспективу", - отмечает аналитик банка Анастасия Обухова.

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