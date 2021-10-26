Рост доходности ОФЗ отражает инфляционные ожидания рынка - "Уралсиб"

Рост доходности ОФЗ в данное время вызван не краткосрочными кризисными явлениями, а отражает опасения рынка относительно инфляции, которая потребует от ЦБ продолжения жесткой денежно кредитной политики в течение длительного времени, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"После заседания ЦБ в пятницу рынок начал отражать в котировках длительное сохранение ключевой ставки на повышенном уровне, что объясняет удар, пришедшийся по среднему участку кривой, - пишет аналитик Ирина Лебедева. - Для длинных же выпусков по-прежнему главным остается видение долгосрочного уровня ключевой ставки, который пока не подвергся переоценке. Изменения же на горизонте до 2-3 лет оказывают на доходность длинных выпусков существенно меньшее влияние. На фоне значительного роста доходности Минфин может отказаться на этой неделе от проведения аукционов".

При этом эксперт отмечает, что маловероятно снижение доходности в ближайшее время, поскольку сейчас ее рост вызван не краткосрочными кризисными явлениями, а отражает опасения рынка относительно инфляции, которая потребует от ЦБ продолжения жесткой денежно кредитной политики в течение длительного времени.

"Тем не менее, пропуск аукционов на этой неделе может позволить Минфину дождаться стабилизации на рынке. В любом случае, в ближайшие месяцы может быть сделан акцент на размещении длинных выпусков, со сроком до погашения от 10 лет. Также может быть увеличен объем предлагаемых рынку линкеров. Аукционы пока останутся лимитными", - прогнозирует Лебедева.

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