Цена акций Tesla достигнет уровня $1050-1100 перед началом коррекции - BCS Express

Вероятность того, что цена акций Tesla достигнет диапазона $1050-1100, пока сохраняется, но инвесторам в ближайшую неделю стоит ожидать замедления импульса роста и начала коррекции, отмечается в комментарии BCS Express.

Аналитики инвесткомпании указывают, что за прошедший торговый день цена акции Tesla выросла почти на 13%, обновив исторический максимум. Цена закрытия составила $1025. Капитализация компании Илона Маска впервые превысила $1 трлн. Главным драйвером роста стала новость о том, что Tesla получила самый крупный заказ на электромобили в истории - 100 тыс. единиц, от сервиса аренды автомобилей Hertz. Представитель Hertz Марк Филдс сообщил, что основную часть заказа составляют Model 3. Клиенты Hertz смогут арендовать Tesla уже с ноября.

"Котировки Tesla перевыполнили, установленную ранее цель для роста в районе $950, - пишут эксперты BCS Express. - В данный момент с точки зрения технической картины образовалась перекупленность. Полноценных разворотных сигналов цена пока не сформировала. Вероятность того, что цена достигнет диапазона $1050-1100, пока сохраняется, но инвесторам в ближайшую неделю стоит ожидать замедления импульса роста и начало коррекции. Позитивные информационные поводы уже заложены в цене. О том, когда можно рассмотреть закрытие оставшейся части позиций по торговой рекомендации, будет сообщено отдельно. Несмотря на повышение многими инвестдомами таргетов, средний консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по акциям Tesla находится на уровне $757 за акцию, что на 27% ниже последней цены закрытия".

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