Отчетность за 3К21 придаст импульс росту акций American Express - "Инвестиционный банк Синара"

Финансовая отчетность за 3К21 придаст импульс дальнейшему росту акций American Express, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Компания American Express Co. представила сильные результаты за 3К21, чему, на взгляд экспертов, способствовали высокие расходы по картам компании, даже несмотря на возобновление роста случаев COVID. Чистая прибыль на акцию составила $2,27 (заметно выше результатов опроса FactSet, предполагавших $1,8), а выручка выросла на 25% до $10,93 млрд (тогда как аналитики в среднем ожидали $10,5 млрд) и почти полностью восстановилась до уровня, предшествующего пандемии.

Консолидированные резервы на убытки по кредитам обеспечили бумажный доход в размере $191 млн по сравнению с расходами в размере $665 млн год назад. Аналитики констатируют, что общий оборот по счетам уже на 4% превышает уровень до пандемии, поскольку снижение расходов на поездки и развлечения на 29% более чем компенсируется увеличением расходов по другим категориям на 19%. Акции компании после публикации отчетности выросли в цене на 5,4%.

"Несмотря на некоторые наши опасения, рост случаев заражения коронавирусом мало повлиял на операции American Express, - отмечают Вахрамеев и Фомкина. - Расходы американских потребителей на путешествия и развлечения почти восстановились до уровня до пандемии (сейчас уже достигают 98% от прежнего объема), что обусловлено высокими расходами в ресторанах, которые компенсируют слабую динамику расходов на авиаперелеты. Однако количество деловых поездок остается на низком уровне - менее трети от того, что было до начала пандемии. Мы ожидаем восстановление этого показателя, что поддержит выручку и прибыль компании в 2022г. В целом мы позитивно оцениваем акции American Express и считаем, что отчетность за 3К21 придаст импульс их дальнейшему росту".

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