Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний McDonald's и Stellantis на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

McDonald's Corp. представит в среду, 27 октября, финансовую отчетность. Аналитики ожидают сильные результаты и превышение консенсус-прогноза на фоне роста трафика и запуска новой программы лояльности.

Stellantis NV представит свою финансовую отчётность в четверг, 28 октября. Запуск новой линейки внедорожников может повысить рентабельность компании. Менеджмент может дать позитивный комментарий по объёмам выпуска авто, полагают в "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.