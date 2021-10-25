.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении ДКП Банком России - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 октября 2021 года 16:58
Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении ДКП Банком России - BCS Express
Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России, отмечается в комментарии BCS Express. "Банк России полагает, что инфляция будет оставаться высокой до конца года и может даже ускориться. Регулятор допускает неоднократное повышение ставки на ближайших заседаниях. На следующем заседании 17 декабря ставка может быть повышена на величину до 100 б.п. Таким образом, рынок облигаций может оставаться под давлением. Под наибольшим ударом среднесрочные бумаги длительностью от 2 до 5,5 лет", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. По его мнению, корпоративные бумаги второго эшелона традиционно отстают от ОФЗ, поэтому у держателей небольших пакетов еще есть возможность скорректировать свой портфель. Бумаги сегмента ВДО, которые были устойчивей рынка с начала года, могут потерять свое преимущество на фоне сужения спреда по доходности к бумагам из второго эшелона. В качестве защитных могут выступить корпоративные облигации эмитентов второго эшелона длительностью до 2 лет. "Хороший результат могут обеспечить линкеры ОФЗ-ИН (в частности, выпуск 52001), ОФЗ-ПК (например, 24020 и 24021) и корпоративные флоатеры, - полагает Галактионов. - Опытным инвесторам могут быть также интересны наиболее качественные эмитенты из сегмента ВДО, которые имеют потенциал для улучшения кредитных метрик. Однако такой вариант требует высокого уровня экспертизы инвестора и глубокого анализа интересующих бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 октября 2021 года 19:16
Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, это FedEx, Blackrock, DuPont., Abbvie и Alphabet, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. FedEx Corp. предоставляет курьерские,... читать дальше
.25 октября 2021 года 18:53
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил нейтральные финансовые результаты за III квартал 2021г на уровне консенсуса, - пишет аналитик Василий... читать дальше
.25 октября 2021 года 18:43
Финансовая отчетность за 3К21 придаст импульс дальнейшему росту акций American Express, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Компания American Express Co. представила сильные результаты за 3К21, чему, на взгляд экспертов, способствовали высокие... читать дальше
.25 октября 2021 года 17:47
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний McDonald's и Stellantis на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". McDonald's Corp. представит в среду, 27 октября, финансовую отчетность. Аналитики ожидают сильные результаты и... читать дальше
.25 октября 2021 года 17:23
"Финам" понизил рекомендацию для акций Газпрома с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 394,4 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что из-за совокупности роста спроса с запаздывающим предложением заполненность европейских газохранилищ еще в... читать дальше
.25 октября 2021 года 16:35
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций"Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и повышает их целевую цену до 89 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Егора Жильникова. "ММК" представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам III квартала 2021г, отмечает... читать дальше
.25 октября 2021 года 16:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в США фиксируется... читать дальше
.25 октября 2021 года 15:51
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4520-4570 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к... читать дальше
.25 октября 2021 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 685 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 600 рублей, потенциальная доходность: 14,17%, стоп-приказ: 578 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общие продажи... читать дальше
.25 октября 2021 года 15:07
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать GDR Globaltrans с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Рост ставок благодаря... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.