ПСБ сохраняет позитивную оценку бумаг ММК

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций"Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и повышает их целевую цену до 89 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Егора Жильникова.

"ММК" представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам III квартала 2021г, отмечает эксперт банка. Рост продаж на экспорт с более длинными сроками поставки на фоне замедления спроса в России выступил ключевым драйвером падения финансовых показателей. Так, выручка компании сократилась на 6,9% кв/кв, до $3031 млн, EBITDA упала на 19% кв/кв, до $1157 млн, а чистая прибыль на 20,6% кв/кв, до $819 млн.

"Тем не менее, отметим, что за 9М 2021г "ММК" показал рекордные результаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на глобальных рынках стали. Так, выручка компании увеличилась на 86,9% г/г, до 8 $471 млн, EBITDA взлетела более чем в 3 раза г/г, до $3318 млн, чистая прибыль компании выросла почти в 8 раз до $2327 млн, а свободный денежный поток увеличился 2,5 раза г/г, до $1079 млн. Совет директоров по результатам III кв. 2021г рекомендовал выплатить дивиденды на уровне 100% от свободного денежного потока (2,6 рубля на акцию, что при текущих котировках эквивалентно 4% доходности). По нашим оценкам, накопленная дивидендная доходность по итогам 2021г может достичь 10%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании, повышая оценку справедливой цены до 89 руб.", - пишет Жильников.

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