Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4520-4570п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4520-4570 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней", - пишет эксперт.

Зубков отмечает, что в понедельник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Участники рынка продолжают следить за переговорами по законопроекту о социальных расходах. В воскресенье президент Байден с сенатором Манчином достигли некоторого прогресса в согласовании финансирования для реализации этого плана в объеме $2 трлн.

"Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила CNN, что демократы практически пришли к компромиссу в отношении объема расходов на социальные нужды, - указывает аналитик инвесткомпании. - По ее словам, законопроект согласован на 90%, но окончательный объем его финансирования спикер не уточнила. Г-жа Пелоси надеется, что "двухпартийный" план инфраструктурных реформ и социальных расходов будет принят до конца текущей недели. Ожидается, что сенаторы-демократы представят предложения в отношении изменения налогообложения для миллиардеров и дополнительного финансирования стимулирующих программ уже в понедельник. Некоторые вопросы, связанные с программой оплачиваемых отпусков, ценообразованием для рецептурных лекарств и финансированием программ, связанных с проблемами изменения климата, пока остаются без ответов".

На взгляд Зубкова, все больше внимания привлекает дискуссия о сбоях в цепочках поставок, которые усиливают и расширяют инфляционное давление, поскольку дополнительные затраты производителей включаются в потребительские цены. Закрытие заводов в Азии, нехватка контейнеров, грузовиков и складских мощностей угрожают проблемами для компаний в преддверии сезона праздничных покупок.

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