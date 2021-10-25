"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "М.Видео" с целью 685 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 685 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 600 рублей, потенциальная доходность: 14,17%, стоп-приказ: 578 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" за 9 месяцев 2021г выросли в годовом выражении на 15,4% до 393 млрд рублей. При этом онлайн-продажи взлетели на 38,5%, до 269,6 млрд рублей. Оборот мобильного приложения "М.Видео" вырос в два раза и составил 180,4 млрд рублей. Число торговых точек составило 1178, увеличившись в годовом выражении на 104 магазина. Дополнительным аргументов в пользу покупки акций компании являются совокупные дивиденды, которые, предположительно, могут составить 84,85 рубля.

"С технической точки зрения котировки компании сформировали минимум в районе 550 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 600 рублей. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 578 рублей риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,86", - указывают аналитики "Финама".

"М.Видео" - одна из крупнейших розничных сетей на рынке бытовой техники и электроники в России. Объединяет розничные бренды "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods.

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