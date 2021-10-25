Рубль может оставаться ниже 70 руб./$1 до конца текущего года - "Инвестиционный банк Синара"

Курс рубля к доллару может оставаться ниже уровня в 70 руб./$1 до конца текущего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Ястребиная" политика ЦБ РФ увеличивает давление на котировки краткосрочных ОФЗ и поддерживает курс рубля. Дальнейшее повышение ставки подтолкнет вверх доходности краткосрочных ОФЗ как инструментов с наибольшей чувствительностью к действиям регулятора. Доходности долгосрочных облигаций при этом останутся довольно стабильными в связи с твердым намерением ЦБ РФ удерживать инфляцию вблизи целевого значения. Рубль, в свою очередь, выиграет от высоких реальных доходностей, что могло бы увеличить приток капитала. Мы считаем, что курс рубля к доллару может оставаться ниже 70 руб./$1 до конца текущего года благодаря более высокой, чем ожидалось, ключевой ставке", - пишут эксперты в обзоре.

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