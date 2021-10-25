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25 октября 2021 года 13:37
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы бумаг Ленты
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг "Ленты", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Лента" предоставила сильные операционные и ключевые финансовые результаты за III квартал 2021 года. Розничная выручка выросла как в сегменте гипермаркетов, так и супермаркетов. Онлайн-направление продолжает демонстрировать высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом и на квартальной основе. Снижение трафика было нивелировано ростом среднего чека, что способствовало росту сопоставимых продаж и выходу показателей из минуса прошлого квартала. Прибыль почти удвоилась в III квартале, но за 9 месяцев снизилась на 17,3% на фоне роста коммерческих расходов. Результаты могут оказать нейтральное влияние на котировки, иных значимых драйверов для роста пока нет. Долгосрочный взгляд на бумагу умеренно позитивный", - отмечает эксперт Павел Гаврилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-GDR-АНАЛИТИКА
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