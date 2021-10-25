BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы бумаг Ленты

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг "Ленты", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Лента" предоставила сильные операционные и ключевые финансовые результаты за III квартал 2021 года. Розничная выручка выросла как в сегменте гипермаркетов, так и супермаркетов. Онлайн-направление продолжает демонстрировать высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом и на квартальной основе. Снижение трафика было нивелировано ростом среднего чека, что способствовало росту сопоставимых продаж и выходу показателей из минуса прошлого квартала. Прибыль почти удвоилась в III квартале, но за 9 месяцев снизилась на 17,3% на фоне роста коммерческих расходов. Результаты могут оказать нейтральное влияние на котировки, иных значимых драйверов для роста пока нет. Долгосрочный взгляд на бумагу умеренно позитивный", - отмечает эксперт Павел Гаврилов.

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