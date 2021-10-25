Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 8,0% до конца 2021г - "Инвестиционный банк Синара"

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 8,0% на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Весьма жесткое решение ЦБ РФ в пятницу превзошло ожидания рынка и продиктовано существенным повышением прогноза по инфляции на конец текущего года и сильными инфляционными рисками в будущем. Регулятор также скорректировал траекторию ставки на 2021-2024 гг., обозначив ужесточение денежно-кредитной политики на ближайшие годы. Банк России предполагает дальнейшее повышение ставки на предстоящих заседаниях СД. Учитывая развитие ситуации, мы теперь считаем вероятным повышение ключевой ставки до 8,0% до конца года и видим риски более высокого уровня в 2022 году", - пишет главный экономист Сергей Коныгин.

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