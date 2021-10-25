"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lam Research с прогнозной ценой $673,30 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,94% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Один из лидеров оборудования для производства полупроводников на мировом рынке, Lam Research, отчитался за первый квартал 2022 финансового года в среду, 20 октября. Скорректированный EPS за период составил $8,36 (+47,44% г/г), превзойдя консенсус $8,21. Оба основных отчетных сегмента Lam зафиксировали рост выручки по итогам квартала на 34% г/г. Ключевым потребителем компании остался Китай (37% выручки), однако CFO Дуг Беттинжер отметил, что второй квартал, скорее всего, будет характеризоваться меньшей долей Поднебесной в структуре выручки компании. Спрос предприятий из Кореи и Тайваня обеспечил 21% и 15% квартальных доходов соответственно. Прогноз менеджмента на второй квартал 2022 финансового года по скорректированному EPS составил $8,45 (+40% г/г). Главными проблемами для компании остаются ограничения, связанные с нарушениями цепочек поставок, что увеличивает затраты на транспортировку и логистику", - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

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