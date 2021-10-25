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25 октября 2021 года 11:44
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Abbott до $130
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Abbott Laboratories до $130 за штуку, рекомендация - "покупать", рейтинг - "на уровне рынка", сообщается в обзоре. Отчет Abbott за третий квартал 2021 года эксперты инвестиционной компании оценивают умеренно позитивно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ABBOTT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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