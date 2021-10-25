"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Abbott до $130

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Abbott Laboratories до $130 за штуку, рекомендация - "покупать", рейтинг - "на уровне рынка", сообщается в обзоре.

Отчет Abbott за третий квартал 2021 года эксперты инвестиционной компании оценивают умеренно позитивно.

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