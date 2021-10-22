Акции Facebook, Microsoft и AMD будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Facebook, Microsoft и AMD будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Facebook Inc. представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,19 на акцию. Это предполагает увеличение на 33% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза - EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный - 40%. Котировка на закрытие четверга - $341,9. Динамическое сопротивление - $350-355", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Microsoft Corp. представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,1 на акцию, - пишет эксперт. - Это предполагает увеличение на 14% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный - 23,4%. Котировка на закрытие четверга - $310,8. Ближайшая поддержка - $305-300. При продолжении позитивного импульса бумаги могут протестировать отметки $314 и $322. Это уровни $314 и $322. Это уровни проекции Фибоначчи от волны роста с мая по август 2021г".

Чипмейкер Advanced Micro Devices Inc. (AMD) представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,67 на акцию. Это предполагает увеличение на 63% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный - 18%. Котировка на закрытие четверга - $119,3. Ближайшая поддержка - $112. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $126", - указывает Холоденко.

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