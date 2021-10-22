.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможно укрепление рубля на горизонте до полугода - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
22 октября 2021 года 18:05

Возможно укрепление рубля на горизонте до полугода - Банк "Открытие"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к большинству валют развитых и развивающихся рынков на горизонте ближайших шести месяцев, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

"Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023 гг. Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков в течении ближайшего полугода. В то же время более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга будет обуславливать большую чувствительность рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023 г., когда дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
22 октября 2021 года 19:12
Акции Facebook, Microsoft и AMD будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции Facebook, Microsoft и AMD будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Facebook Inc. представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,19 на акцию. Это...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 18:48
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 280 руб
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с целевой ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "НЛМК" представил сильные финансовые...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 18:41
Решение ЦБ РФ по ставке не окажет значимого влияния на проинфляционные факторы - ИКСИ
Решение ЦБ РФ по ключевой ставке не окажет значимого влияния на существующие проинфляционные факторы, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. "Решение Банка России о повышении ключевой ставки очень удивляет на...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 18:25
Бумаги ВТБ, Яндекса и РусАла будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги ВТБ, "Яндекса" и "РусАла" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе ВТБ представит финансовые результаты за III квартал 2021г. Показатели, на его взгляд,...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 17:48
Вероятность подъема ставки ЦБ РФ до 7,75-8,0% высока - Банк "Открытие"
Вероятность подъема ключевой ставки Банка России к уровням 7,75-8,0% в текущем цикле повышения высока, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п. - до 7,5%...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 17:23
"Инвестиционный банк Синара" поднял оценку GDR ФосАгро на 16%, подтвердив рекомендацию "держать"
"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" с $21,50 до $25 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы повышаем прогнозы по ценам на ДАФ и карбамид на 2022 год на 6% и 10%, в...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 17:06
Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить рост до появления веских негативных сигналов - "Велес Капитал"
Фондовые индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить повышение до появления веских негативных сигналов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС, судя по всему, вступят в последнюю неделю октября выше краткосрочных поддержек 4200 и 1840 пунктов...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 16:45
Потенциал роста цены акций Intel составляет 32% - "Инвестиционный банк Синара"
Котировки акций Intel Corp. обладают потенциалом роста на 32% от текущих уровней, бумаги являются одними из самых привлекательных в секторе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Intel отчиталась в четверг за 3К21, разочаровав инвесторов, поскольку нехватка компонентов сказалась на...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 16:28
Возможен подъем ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре - "Локо-Инвест"
Возможен подъем ключевой ставки Банка России на 50 б.п. в по итогам заседания 17 декабря 2021 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п., что превысило не только рыночный консенсус (7,00%), но и наш исходный...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 16:09
"Фридом Финанс" рекомендует воздержаться от покупок акций AT&T в текущий момент
"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций AT&T Inc. с $30 до $27 за штуку и рекомендует воздержаться от покупок бумаг в текущий момент, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Масштабное изменение структуры бизнеса в настоящее время отталкивает инвесторов от покупки...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.