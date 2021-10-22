Вероятность подъема ставки ЦБ РФ до 7,75-8,0% высока - Банк "Открытие"

Вероятность подъема ключевой ставки Банка России к уровням 7,75-8,0% в текущем цикле повышения высока, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п. - до 7,5% - под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения, констатирует эксперт.

Также Банк России повысил прогноз инфляции на конец года до 7,4-7,9%, но оставил в целом без изменений прогноз на конец 2022 года - около 4%, отмечает Петроневич.

"Позиция регулятора по-прежнему состоит в том, что более быстрый по сравнению с предложением рост спроса является основной причиной инфляции. Несмотря на тот факт, что прогноз Банка России указывает на временный характер всплеска инфляции, а поддержание потребительского спроса в существенной степени обусловлено кредитованием и единовременными бюджетными расходами, влияние которых в 2022 году должно существенно ослабнуть, ЦБ решил продолжить политику, направленную на торможение внутреннего спроса и инфляционных ожиданий. Учитывая высокие риски превышения этого прогноза в случае продолжения роста мировых цен на продовольствие, вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 7,75-8,0% расценивается как значительная. При этом пик инфляции может прийтись на начало 2022 года на уровне 8,2-8,3% г/г", - указывает эксперт.

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