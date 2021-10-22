"Инвестиционный банк Синара" поднял оценку GDR ФосАгро на 16%, подтвердив рекомендацию "держать"

"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" с $21,50 до $25 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы повышаем прогнозы по ценам на ДАФ и карбамид на 2022 год на 6% и 10%, в результате повышаются и наши оценки EBITDA и FCF "ФосАгро" на следующий год - на 12% и 10% соответственно. Ценовая доступность удобрений существенно снизилась за последние несколько месяцев, однако коррекция на рынке удобрений произойдет, вероятно, не раньше разрешения энергетического кризиса в Европе. В результате роста цен закупки удобрений в некоторых ключевых регионах снизились в 3К21. Высокие цены означают исторические рекорды по рентабельности; при текущих спотовых ценах мультипликатор P/E cоставляет 4,3 - привлекательные уровень, впрочем, как и всегда на пике рынка. Мы предполагаем увеличение капитальных затрат компании в 2022 году в связи с ожидаемым анонсом крупных проектов, что может ограничить и размер FCF", - пишет старший аналитик банка Анастасия Егазарян.

Дивидендная доходность бумаг компании, по оценкам эксперта, прогнозируется на уровне 9% за 2022 год.

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