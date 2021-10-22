Возможен подъем ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре - "Локо-Инвест"

Возможен подъем ключевой ставки Банка России на 50 б.п. в по итогам заседания 17 декабря 2021 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п., что превысило не только рыночный консенсус (7,00%), но и наш исходный прогноз (7,25%). Причина - чрезмерно высокие инфляционные ожидания и значимое смещение баланса рисков в пользу проинфляционных. Сигнал на ближайшие заседания остался неизменным, - отмечает эксперт. - Базовый прогноз ЦБ в части инфляции был скорректирован до 7,4-7,9% на 2021 год при сохранении уровня 4,0-4,5% на 2022 год. Но это будет обеспечено за счет поддержания более жесткой политики: обновленный прогноз по ставке соответствует диапазону 7,50-8,50% на конец текущего года и 6,50-8,00% на конец 2022 года. Иными словами, нормализация политики в 2022 году, исходя из текущих прогнозов ЦБ, будет более медленной, чем планировалось в июле".

ЦБ РФ продолжает действовать решительно и на опережение, что в полной мере оправдано в текущих глобальных и российских реалиях растущих цен на сырье и инфляционных ожиданий, указывает Полевой. Неизменность сигнала, по его мнению, также логична - при текущих инфляционных ожиданиях ставка должна быть выше, чем все предполагали. Широкий диапазон по ставке означает, что ЦБ будет действовать в соответствии с выходящими данными, но дополнительные +50 б.п. в декабре, возможно, стоит теперь считать базовым сценарием, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

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