ЦБ РФ может поднять ставку еще на 25 б.п. в декабре 2021г - Совкомбанк

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 7,75%) на заседании в декабре текущего года, завершив, возможно, на этом текущий цикл ужесточения монетарной политики, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Банк России неожиданно для рынка повысил ключевую ставку сразу на 75 б.п., до 7,5% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков, повышенные инфляционные ожидания, возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста. При этом регулятор оставил сигнал о возможности дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в декабре ЦБ поднимет ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 7,75%. Не исключаем, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен", - пишет эксперт.

"В базовом сценарии ожидаем, что в следующем году мировая экономика преодолеет кризис предложения, а нарушенные из-за пандемии цепочки поставок будут восстановлены. Вместе с ожидаемой стабилизацией на сырьевых рынках это позволит вернуть глобальную инфляцию ближе к целевым уровням Центробанков. Полагаем, что это позволит Банку России в середине следующего года начать цикл снижения ключевой ставки для её постепенного возвращения в нейтральный диапазон 5-6%", - указывает Васильев.

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