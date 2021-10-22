Рубль может продолжить укрепление в ближайшее время - "Велес Капитал"

Рубль может продолжить укрепление к доллару и евро в ближайшее время на сильном повышательном импульсе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Рубль к середине сессии в пятницу укреплялся более чем на 1% против доллара и евро, продолжая обновление максимумов с июня и июля прошлого года соответственно после ужесточения тона ЦБ РФ, констатирует эксперт.

"С технической точки зрения рубль как краткосрочно, так и среднесрочно выглядит перекупленным против доллара и евро, но при этом сильный повышательный импульс, поддерживаемый фундаментальными факторами, может позволить ему какое-то время продолжать восходящее движение. Так, ближайшая значимая поддержка по паре доллар/рубль расположена у 69,70 руб./$1. Её преодоление будет означать перспективу развития снижения к 68 руб./$1. Важное сопротивление, закрепление выше которого может предвещать смену тренда, находится у 73 руб./$1 (средняя полоса Боллинджера недельного графика) - к нему российская валюта могла бы направиться в рамках краткосрочной коррекции. По евро район значимых поддержек расположен у 80,60 руб./EUR1", - указывает Кожухова в комментарии.

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