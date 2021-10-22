"Финам" открыл торговую идею: покупать акции KLA Corp. с целью $370

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции KLA Corporation с целевой ценой $370 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $316, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что KLA Corp. - американская компания, поставляющая широкую линейку продукции, связанную с производством полупроводников и такими технологиями, как интернет вещей, связь пятого поколения, искусственный интеллект и так далее. Помимо этого, компания предлагает решения по оптимизации производственных процессов полупроводниковой продукции, тестирование качества литографии и другую продукцию, связанную с производственным процессом чипов. Учитывая текущий дефицит полупроводников и расширение производственных мощностей по всему миру, продукция компании будет пользоваться высоким спросом, полагают в "Финаме".

"С точки зрения технического анализа бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $370. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 316 риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают эксперты инесткомпании.

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