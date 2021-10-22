Повышение ставки ЦБ РФ на 75 б.п. превзошло общерыночные ожидания - "Фридом Финанс"

Повышение Банком России ключевой ставки сразу на 75 б.п. превзошло общерыночные ожидания, отмечается в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке Александра Осина.

"Банк России повысил ставку на 75 б.п., что превысило как общерыночные, так и наши ожидания, - отмечает эксперт. - Также ЦБ дал прогноз ИПЦ по итогам 2021г в интервале 7,4-7,9%. Таким образом, замедление инфляции до конца года теперь не ожидается. Резкое повышение ставки будет способствовать реализации представленного регулятором прогноза роста инфляции. Центробанк анонсирует возможность продолжения ужесточения монетарной политики: в комментариях по итогам сегодняшнего заседания указано, что "баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями".

Повышение ставки ЦБ, по оценке Осина, сделанным на основе статистики последних 20 лет, приводит не к замедлению, а к ускорению инфляции. В условиях низкой монетизации российской экономики рынок реагирует на повышение базовой ставки ростом цен на товары и удорожанием кредитов. Даже значительное ужесточение денежно-кредитной политики, которое вызывает усиление рисков сокращения экономического спроса, на взгляд эксперта, ведет к сравнительно небольшому росту привлекательности долговых бумаг с точки зрения их реальной доходности. Эта ситуация невыгодно отличает экономику РФ от высоко монетизированных развитых экономик или систем, подобных китайской, когда инфляционные и инвестиционные риски активно регулируются.

"ЦБ усиливает меры, направленные на охлаждение спроса, и не считает текущий рыночный инвестиционный фон достаточно жестким и сдерживающим активность спроса. В этой связи применяются более жесткие, чем ожидалось ранее, меры для ограничения среднесрочных инфляционных рисков", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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