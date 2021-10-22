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22 октября 2021 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 85 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 85 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,4%, стоп-приказ: 67,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что акции компании просели на новостях об обысках ФБР в домах родственников Олега Дерипаски в США. Однако это лишь эмоциональная реакция, которая не оказывает прямого влияния на бизнес "РусАла". "С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 18% и выставлении стоп-заявки на уровне 74 рубля риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,67", - указывают эксперты. "РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и крупнейший производитель этого металла с низким углеродным следом. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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