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22 октября 2021 года 14:02
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4520-4570п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4520-4570 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней", - отмечают аналитики. Американские сенаторы продолжают поиски компромиссного решения в отношении программы социальных расходов, подчеркивается в комментарии инвесткомпании. Вероятнее всего, участники переговоров сократят очередную программу стимулирования экономики до $2 трлн и ниже. Сенатор Кирстен Синема по-прежнему настаивает на отказе от увеличения налоговых ставок для предприятий, лиц с высокими доходами и выплат на прирост капитала. Между тем за счет принятия этих изменений в налоговое законодательство бюджет мог бы получить дополнительно около $850 млрд. Bloomberg, WSJ, Washington Post и Politico пишут, что демократы в качестве альтернативы пересмотр ставок налогов на богатство и на обратный выкуп акций для публичных компаний, также в числе обсуждаемых шагов повышение минимального корпоративного налога. "Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе обновило минимум, количество повторных обращений за пособием упало до самого низкого уровня с начала пандемии. Это свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на рынке труда после отмены в прошлом месяце большинства дополнительных социальных выплат", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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