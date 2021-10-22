"Финам" рекомендует держать акции Deutsche Boerse с целью 154,7 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Deutsche Boerse с целевой ценой 154,7 евро за штуку до конца 2021г, что предполагает потенциал роста на 8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Deutsche Boerse, одна крупнейших биржевых площадок мира, представила достаточно сильный финансовый отчет за III квартал 2021г. Чистая выручка увеличилась на 18,4% в годовом выражении до 837,9 млн евро и превзошла консенсус-прогноз на уровне 825 млн евро. В значительной степени прирост был обеспечен эффектом от сделок M&A - в прошлом году компания приобрела платформу биржевых фондов Fondcenter и разработчика алгоритмических продуктов для анализа рынков Quantitative Brokers, а в этом феврале закрыла сделку по покупке ISS, консалтинговой фирмы в области ESG. Между тем и доходы от торговых комиссий показали положительную динамику в большинстве сегментов благодаря восстановлению активности торгов на фоне улучшения экономической ситуации в Европе и конъюнктуры на финансовых рынках", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Операционные расходы выросли на 17,5% до 383,2 млн евро, причем практически весь прирост был связан как раз со сделками по поглощению других компаний. Органический же рост операционных расходов оказался близким к нулю, чему, на взгляд Додонова, способствовал строгий контроль над издержками. Показатель EBITDA поднялся на 25% до 499,5 млн евро, а прибыль на акцию подскочила на 32,3% до 1,64 евро и на 7 евроцентов превысила среднерыночную оценку.

"Руководство Deutsche Boerse по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы всего 2021г. Компания подтвердила свои прогнозы на текущий год и ожидает выручку на уровне 3,5 млрд евро (рост на 9% г/г) и EBITDA в размере около 2 млрд евро (+7%). Более того, остается в силе принятая в 2019 г. среднесрочная стратегия компании, предусматривающая среднегодовые темпы роста чистой выручки и EBITDA в период по 2023 г. на уровне порядка 10% в год. Мы подтверждаем целевую цену акций Deutsche Boerse на конец 2021 г. на уровне 154,7 евро, что соответствует потенциалу роста в 5,6%. Рекомендация также остается прежней - "Держать", - указывает эксперт "Финама".

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