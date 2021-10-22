Снижение акций Мосбиржи следует использовать для покупок в расчете на отскок - "Финам"

Снижение акций "Московской биржи" на данный момент выглядит избыточным, и ситуацию можно использовать для наращивания позиций по бумаге в расчете на отскок, полагает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Акции "Московской биржи" в последние дни явно не пользуются расположением у инвесторов - с начала текущей недели их стоимость упала на 8%, тогда как широкий рынок в целом за этот же период практически не изменился, - отмечает эксперт. - Каких-то значимых новостей по "Мосбирже" не было, и столь значительное удешевление бумаг компании, на мой взгляд, объясняется активным обсуждением в СМИ предстоящего IPO конкурента - "СПБ Биржи". Не исключено, что после начала торгов акциями "СПБ Биржи" часть инвесторов захочет переложить в них какую-то часть средств из бумаг "Московской биржи", что оказывает определенное давление на последние. Кроме того, свою роль мог сыграть и технический фактор - в ходе снижения акции "Мосбиржи" пробили 50-дневную скользящую среднюю, что могло усилить продажи".

На взгляд Додонова, снижение акций "Мосбиржи" на данный момент уже выглядит избыточным, и ситуацию можно использовать для наращивания позиций по бумаге в расчете на отскок. Тем более что у уровня 170 руб. была найдена поддержка. "Наша целевая цена для акций "Мосбиржи" на конец текущего года составляет 187,5 руб., что предполагает потенциал роста почти на 10% от текущего уровня. При этом мы планируем скорректировать оценку после публикации отчетности компании за III квартал, намеченной на 29 октября", - резюмирует эксперт "Финама".

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