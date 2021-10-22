Рубль будет торговаться в диапазонах 70,5-71,3 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазонах 70,5-71,3 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Эксперт напоминает, что на текущей неделе рубль продолжил укрепление на фоне высокой нефти, выше 71 руб./$1 и 82,6 руб./EUR1. К концу недели нефть замедлила свой рост, а в пятницу даже незначительно снизилась, что, впрочем, на рублевых котировках практически не отразилось.

Главным событием этой недели, по мнению Зотова, станет заседание Центробанка РФ, на котором будет определен уровень ключевой ставки. Эксперты не сомневаются в том, что будет принято решение о повышении ключевой ставки, главный вопрос - на сколько ее повысят: на 0,25 п.п. или же на 0,5 п.п. Большинство аналитиков склоняется к тому, что ключевая ставка вырастет сразу до 7,25%, при этом сохраняется настрой на еще один шаг по повышению ставки в 2021г.

"Эти ожидания также отражаются на рынке облигаций: доходность по "длинным" ОФЗ на этой неделе составила: 7,6%, по "коротким" ОФЗ она остается на уровне в 7%, доходность по двухлетним облигацием составила 7,4", - указывает стратег банка.

На взгляд Зотова, в информационной повестке на этой неделе главными новостями стала готовность к работе одной из никток "Северного потока - 2", а также невозможность ВОЗ сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" в этом году из-за отсутствия необходимых документов. "Таким образом, информационный фон выглядит более-менее нейтральным, при текущих высоких ценах на энергоносители с конца месяца мы ожидаем сохранения курса рубля на текущих уровнях либо его укрепления", - прогнозирует эксперт.

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