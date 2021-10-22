"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают позитивную оценку бумаг металлургов и рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной ценой на уровне 80,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"25 октября "ММК" представит финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Согласно нашим расчетам компания нарастит выручку на 83% г/г, до $2870 млн, благодаря росту цен реализации. EBITDA увеличится в 3 раза г/г, до $1143 млн, свободный денежный поток - на 59% г/г, до $504 млн. В случае выплаты 100% FCFF дивиденд за третий квартал 2021 года составит 3,3 руб. на акцию (квартальная доходность 4,7%). В то же время отмечаем, что за первое полугодие "ММК" использовал лишь половину из $300 млн extra-CAPEX для наращивания дивидендной базы выше 100% FCFF, поэтому дивиденд за третий квартал может оказаться выше указанного. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги металлургов с рекомендацией "покупать" для акций "ММК" и целевой ценой 80,1 рубля за штуку", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Данилов.

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