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21 октября 2021 года 19:01

Основным драйвером роста акций НЛМК остается высокая дивдоходность - "Финам"

Основным драйвером роста акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остается высокая дивидендная доходность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Алексея Калачева.

"Финансовые результаты "НЛМК" за 3К21 оказались сильнее как наших ожиданий, так и консенсус-прогнозов, благодаря более высоким, чем ожидалось, средним ценам реализации продукции. По итогам квартала Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 13,33 руб. на акцию - чуть ниже, чем за II квартал. Тем не менее, к текущей цене акций квартальная дивидендная доходность составляет 5,9%. Этот фактор будет оказывать поддержку котировкам "НЛМК" в ближайшей перспективе", - отмечает эксперт.

По мнению Калачева, результаты IV квартала могут оказаться хуже, если в оставшиеся два месяца в ценах на металлопродукцию произойдет снижение. Энергетический кризис и проблемы китайских застройщиков могут создать основания для этого.

"Предпринимаемые китайским правительством меры пока имеют ограниченное влияние на рынок, - полагает аналитик "Финама". - Цены на уголь не спешат опускаться. Железная руда подешевела еще в августе и сентябре, но это пока не сильно сказалось на ценах металла. Коррекция есть, но она пока небольшая. На американском рынке цены фьючерсов на арматуру и на рулонную сталь, хотя и отступили от пиковых значений, но ушли недалеко от них. И это для "НЛМК" важнее".

Конечно, замедление внутреннего спроса на сталь в Китае может увеличить экспорт китайской стали и оказать давление на мировые цены, но, на взгляд Калачева, это произойдет не сразу. По мнению стратега, кроме рисков снижения цен на металлопродукцию в следующем году, отрицательное влияние на результаты металлургов окажут инфляция издержек и увеличение налоговой нагрузки.

"Тем не менее, мы сохраняем позитивное отношение к акциям металлургов. В частности, я считаю, что бумаги НЛМК еще имеют шансы сходить до 300 руб. Основным драйвером для них остается высокая дивидендная доходность. По крайней мере, о планах пересмотра дивидендной политики пока никто не заявлял", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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