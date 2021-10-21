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21 октября 2021 года 18:11
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций НЛМК на уровне 372,12 руб
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену обыкновенных акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на уровне 372,12 руб. за штуку до конца 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании. "НЛМК" представил результаты по МСФО за III квартал текущего года. На взгляд аналитика Александра Осина, в опубликованном отчете не слишком проявилось влияние снижения цен на сталь в середине года, что объясняется их быстрым восстановлением. "Прогноз выручки "НЛМК" на текущий квартал сохраняем на уровне $13,8 млрд, прогнозы чистой прибыли, EBITDA, свободного денежного потока по итогам года повышаем до $4,4 млрд, $6,4 млрд и $2,9 млрд соответственно. Дивидендную доходность бумаг "НЛМК" по итогам 2021г закладываем в объеме 18% к текущим ценам", - пишет эксперт. Июльский прогноз аналитиков "Фридом Финанс" предполагал стабилизацию производства "НЛМК "во II полугодии на уровне 4,3 млн тонн в квартал. Падение производства до 3,9 млн тонн было нивелировано увеличением продаж на 4,1 млн тонн благодаря росту запасов готовой продукции на 23% и 20% г/г в первом и втором квартале соответственно. Риски для черной металлургии в середине текущего года эксперты инвесткомпании связывали с тем, что на финансовых результатах компаний сектора начнет сказываться коррекция в ценах на сталь, случившаяся в мае, а также введение экспортных пошлин, которое может привести к снижению EBITDA НЛМК за 2021г на 13%. "Повышение налога на прибыль и дивиденды для металлургов отложено. На наш взгляд, это обусловлено опасением сокращения объема инвестиций и ослабления позиций РФ на международном рынке черной металлургии. Риски для дальнейших финансовых показателей "НЛМК" связаны с ускорением инфляции, которое может привести к заметному сокращению спроса на металлургическую продукцию", - отмечает Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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