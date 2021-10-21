"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с целью $109

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку, что подразумевает потенциальную доходность 30% от текущих ровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

NextEra Energy, один из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии в мире, отчитался по прибыли несколько лучше ожиданий: скорректированная прибыль в 3К21 выросла на 13% г/г до $ 1483 млн при консенсусной оценке Bloomberg $ 1457. Выручка в 3К 2021 снизилась на 9% г/г до $ 4370 млн при консенсусной оценке Bloomberg $5 322,7 млн, что было связано, на взгляд экспертов "Финама", главным образом с влиянием портфеля деривативов для хеджирования. Отчетная прибыль упала на 64% г/г до $ 447 млн по этой же причине. Всего за 9 месяцев прибыль составила $ 2 369 млн (-19% г/г).

"Менеджмент подтвердил прогноз по увеличению скорректированной прибыли в этом году на 6-8%, а также сохранил инвестиционную программу в силе на фоне высокого спроса на чистые источники электроэнергии, - отмечает аналитик Наталия Малых. - Это самый быстрорастущий сегмент в сфере электрогенерации в США. По данным EIA, поставки электроэнергии с возобновляемых источников (искл. ГЭС) вырастут в 2021г на 17% и на 13% в 2022г. Даже в кризисном 2020г сегмент показал рост на 15% при падении рынка на 3%. Основные драйверы - это запрос со стороны потребителей, ввод новых СЭС и ВЭС, а также большее внедрение накопительных систем, которые стали более экономически выгодными на фоне удешевления технологий".

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