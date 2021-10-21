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21 октября 2021 года 17:46
"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с целью $109
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку, что подразумевает потенциальную доходность 30% от текущих ровней, говорится в комментарии инвесткомпании. NextEra Energy, один из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии в мире, отчитался по прибыли несколько лучше ожиданий: скорректированная прибыль в 3К21 выросла на 13% г/г до $ 1483 млн при консенсусной оценке Bloomberg $ 1457. Выручка в 3К 2021 снизилась на 9% г/г до $ 4370 млн при консенсусной оценке Bloomberg $5 322,7 млн, что было связано, на взгляд экспертов "Финама", главным образом с влиянием портфеля деривативов для хеджирования. Отчетная прибыль упала на 64% г/г до $ 447 млн по этой же причине. Всего за 9 месяцев прибыль составила $ 2 369 млн (-19% г/г). "Менеджмент подтвердил прогноз по увеличению скорректированной прибыли в этом году на 6-8%, а также сохранил инвестиционную программу в силе на фоне высокого спроса на чистые источники электроэнергии, - отмечает аналитик Наталия Малых. - Это самый быстрорастущий сегмент в сфере электрогенерации в США. По данным EIA, поставки электроэнергии с возобновляемых источников (искл. ГЭС) вырастут в 2021г на 17% и на 13% в 2022г. Даже в кризисном 2020г сегмент показал рост на 15% при падении рынка на 3%. Основные драйверы - это запрос со стороны потребителей, ввод новых СЭС и ВЭС, а также большее внедрение накопительных систем, которые стали более экономически выгодными на фоне удешевления технологий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NEXTERA/ENERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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