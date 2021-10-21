"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Verizon

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы цены акций Verizon Communications, сообщается в обзоре.

"Verizon Communications представила сильные финансовые результаты за 3К21. Корпорация подтвердила прогноз капитальных затрат на 2021 год в диапазоне $17,5-18,5 млрд, при этом улучшив оценку скорректированной прибыли на 2021 год. Мы позитивно смотрим на акции компании, которые торгуются по P/E 2022П в районе 10 (консенсус-прогноз Bloomberg), при том что ожидаем средние темпы роста выручки в 2020-2025 гг. в районе 1,6%. В качестве ключевых триггеров роста рассматриваем увеличение присутствия на рынке беспроводной связи, в том числе укрепление позиций в сфере 5G. Напомним, что Verizon инвестировала $45,5 млрд в покупку частот беспроводной связи 5G, что дает ей возможность в перспективе стать монополистом на соответствующем рынке", - отмечает эксперт Ирина Фомкина.

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