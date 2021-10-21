ЦБ РФ поднимет ставку в пятницу, вероятно, на 25 б.п. - Райффайзенбанк

ЦБ РФ поднимет ключевую ставку, вероятно, на 25 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, ухудшение эпидемиологической обстановки и вводимые ограничения (в том числе объявленный локдаун в Москве и Подмосковье) являются дополнительным фактором в пользу более поступательного повышения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ РФ - на 25 б.п. Так, замедление на стороне потребления должно способствовать развитию дезинфляционного тренда (мы ожидаем, что он может зародиться в ноябре), в том числе на протяжении 2022 года, не позволяя производителям в полной мере перекладывать возросшие издержки на потребителей, что сейчас является одним из главных факторов роста цен", - отмечают эксперты.

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