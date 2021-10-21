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21 октября 2021 года 15:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AT&T Inc. с целью $32,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $32,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $24,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "AT&T в конце мая заключила соглашение об объединении своего медиадивизиона WarnerMedia с компанией Discovery. Таким образом компания намерена создать стриминговый сервис, который сможет конкурировать с Netflix и Disney +. Закрытие сделки ожидается в середине 2022 года. Вместе с тем компания объявила о снижении коэффициента дивидендных выплат. Котировки акций AT&T снизились до уровня поддержки, что создает неплохую возможность для покупки. Вероятные позитивные прогнозы в отчете компании на будущие периоды могут поддержать котировки", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения бумага на месячном графике подошла к уровню поддержки, от которого можно формировать позиции. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $32,9. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $24,5 риск на портфель составит 0,85%", - указывают в "Финаме". AT&T Inc. - крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Поставляет услуги связи, интернета и телевидения в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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