ЦБР может ограничиться подъемом ставки на 25 б.п. в пятницу - "Велес Капитал"

Банк России может ограничиться повышением ключевой ставки лишь на 25 б.п. (до 7%) по итогам заседания в пятницу, 22 октября, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Необходимо отметить, что базовым сценарием для пятничного заседания ЦБ РФ остается повышение ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,25%). Кроме того, регулятор, вероятно, существенно повысит прогноз по инфляции на текущий год (сейчас 5,7-6,2%) и даже может повысить верхнюю границу прогнозного диапазона на 2022 год (сейчас 4,5%). Тем не менее определенные коррективы в решение и риторику ЦБ могут внести новые антиковидные ограничения, вводимые в различных регионах РФ. Частичный локдаун играет роль дезинфляционного фактора в виде локального замедления темпов роста потребительского спроса. Вкупе с этим усиливается дезинфляционный эффект от уже проведенного повышения ключевой ставки, а также постепенно сходит на нет проинфляционное влияние недавних социальных выплат. Также фактором торможения инфляции в настоящее время выступает укрепление рубля, наблюдаемое с конца августа. В этих условиях вероятность того, что ЦБ может ограничиться повышением ставки лишь на 25 б.п. (до 7%), на наш взгляд, также достаточно велика", - пишет эксперт инвесткомпании.

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