Акции Verizon выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов - "Фридом Финанс"

Акции Verizon выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов, так как дивидендная доходность по ним составляет 4,8%, но потенциал их роста ограничен, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Оператор мобильной связи Verizon Communications представил уверенные квартальные результаты и немного улучшил прогнозы на 2021г. Акции отреагировали на релиз ростом. Совокупная выручка компании увеличилась на 4,3% г/г в рамках восстановления после неблагоприятного периода прошлого года и составила $32,9 млрд, немного недотянув до ожидавшихся $33,23 млрд. Скорректированная EPS составила $1,41 при консенсусе на уровне $1,37, скорректированная EBITDA увеличилась на 3,3%, до $12,3 млрд", - указывает эксперт.

Аналитик напоминает, что компания продает за $5 млрд 90% в Yahoo, AOL, TechCrunch и некоторых других активах, чтобы сконцентрироваться на основном бизнесе - услугах связи. Долгосрочная стратегия компании становится более сфокусированной на премиальной мобильной связи 5G.

Также менеджмент Verizon улучшил прогноз скорректированной EPS по итогам текущего года с $5,25-5,35 до $5,35-5,40 при консенсусе на уровне $5,30. План по выручке от предоставления услуг беспроводной связи также пересмотрен вверх с диапазона 3,5-4% и предполагает ее рост более чем на 4%. Отмечается сохранение достаточно высокого спроса на услуги связи.

"Несмотря на вполне успешные результаты Verizon, мы снижаем целевую цену по ее акции на горизонте года с $62 до $56, - отмечает Денисламов. - Бумаги компании по-прежнему выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов, так как дивидендная доходность по ним составляет 4,8%, но потенциал их роста ограничен. По мультипликатору P/E NTM компания оценена в 10х, и это низкое значение. Тем не менее, мы не видим существенного потенциала роста мультипликатора, принимая во внимание значительное усиление конкуренции на всех ключевых рынках Verizon. В следующем году выручка компании, скорее всего, покажет небольшое снижение из-за выделения медиаподразделения. EPS в ближайшие два-три года будет увеличиваться в диапазоне 0-3%. Потенциал роста выручки за счет внедрения сетей 5G выглядит неопределенным из-за ценовой конкуренции между крупнейшими провайдерами связи. Динамику акций прогнозируем в широком боковике".

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